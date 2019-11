Der Kreis Rendsburg-Eckernförde schlüpft beim Tierschutz in die Vorreiterrolle. Als erster aller Kreise in Schleswig-Holstein hat er dazu eine eigene Richtlinie verabschiedet und 50.000 Euro freigegeben. Mit dem Geld sollen vor allem die Haltungsbedingungen von Hund, Katze & Co. verbessert werden.