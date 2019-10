Polizei gelingt Schlag gegen Einbrecher

Eckernförde

"Im Rahmen umfangreicher Ermittlungen konnte die Kripo in Eckernförde mit Unterstützung anderer Polizeidirektionen zwei Männer im Alter von 31 und 36 Jahren identifizieren", heißt es in einer Mitteilung. Sie seien dringend verdächtig, im Zeitraum von Mai bis Oktober mindestens fünf Wohnungseinbrüche begangen zu haben.

"Dabei erbeuteten sie maßgeblich Schmuck und Bargeld." Auf Antrag der Kieler Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht Kiel am 12. Oktober Untersuchungshaftbefehl gegen die beiden Männer. Das war nötig geworden, weil Wiederholungsgefahr bestand.

Kripo Eckernförde ermittelte mehr als zehn weitere Straftaten

"Im Zuge der andauernden Ermittlungen konnten mittlerweile weitere Straftaten dem Duo zugeordnet werden", teilte die Polizei mit. Es soll um mehr als zehn Einbrüche gehen, die nicht nur im Kreis Rendsburg-Eckernförde begangen wurden.

Bei der Festnahme stieß die Kripo bei den mutmaßlichen Tätern auch auf einen Teil der Beute. Dabei handelt es sich unter anderem um sichergestellten Schmuck. Den oder die rechtmäßigen Eigentümer sucht die Polizei nun.

Aufmerksam wurde die Polizei nach einem Einbruch in Gettorf

Die Männer sind laut Oberstaatsanwalt Axel Bieler deutsche Staatsbürger. Der 31-Jährige kommt aus dem Raum Gettorf. Der 36-Jährige ist Kieler und ist bereits einschlägig vorbestraft.

Aufmerksam wurden die Beamten auf das Duo nach einem Einbruch in Gettorf am 14. August. Festgenommen wurden sie auf frischer Tat in Kiel am 11. Oktober. Dabei wurde im Auto eines der beiden Verdächtigen eine Schreckschusspistole sichergestellt.

Bargeld im Wert von 60.000 Euro gefunden

Die Beute umfasst mehr als 100 Einzelstücke. Es wurde Bargeld im Wert von bis zu 60.000 Euro bei den Verdächtigen gefunden. Sie sollen bei ihren Taten tagsüber begangen haben, um sicher zu sein, dass die Bewohner nicht zu Hause waren.

Um in die Häuser zu gelangen, hebelten sie Fenster oder Türen auf oder warfen Scheiben ein, hieß es am Freitag. Sie sollen sich nicht mehr als fünf bis zehn Minuten Zeit genommen haben. Das habe die Observation ergeben, berichtete Kripo-Beamter Andreas Dahmer.

Laut Axel Bieler steht auf jede Tat eine Mindestfreiheitsstrafe von einem Jahr. Das Strafmaß reicht bis zu zehn Jahren. Die Staatsanwaltschaft hat nun ein halbes Jahr Zeit, um die Verdächtigen anzuklagen. Die beiden sitzen in Untersuchungshaft in Neumünster.

