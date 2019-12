Josef, Maria und die Erfindung vom Engel

Sind Engel Erfindung? Und dass Marias Baby mindestens engelsgleich sein wird auch? Das dachten sich die Hirten so. Schmunzelnd klärte das Krippenspiel "Josef in Nöten" die Sache auf. In der St.-Jürgen-Kirche Gettorf rührten die Kindergarteneltern mit ihrem Stück am vierten Advent alle Herzen an.