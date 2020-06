Kritik an Bürgerbegehren in Strande

Strande

"Das ist eine schallende Ohrfeige für das Ehrenamt", sagt Klink. Er sieht darin eine Zäsur für das politische Klima in Strande und befürchtet eine Spaltung der Gemeinde.

Zwei Jahre lang sei intensiv an den Plänen für das Bürgerhaus auf dem Ankerplatz neben dem Buswendeplatz sowie für Seniorenwohnungen auf der Auwiese gearbeitet worden. Alle drei Fraktionen der Gemeindevertretung haben die Beschlüsse einstimmig und öffentlich gefasst.

" Bürgerbegehren wie ein Misstrauensvotum"

In einer parteiübergreifenden Stellungnahme weisen CDU, FDP und SPD darauf hin, dass die Planungen zuvor "in der Öffentlichkeit mehrfach vorgestellt und diskutiert" wurden. Auch Kritiker seien eingebunden worden.

"Wenn das alles nun auf diese Art und Weise in Frage gestellt wird, weiß ich nicht, wie wir künftig noch zusammenarbeiten sollen", so Klink. Jeder Bürger habe die Möglichkeit der politischen Teilhabe gehabt.

Vor diesem Hintergrund erscheinen Bürgerbegehren in den Augen des Bürgermeisters nicht mehr als das gute demokratische Mittel, sondern als "Misstrauensvotum gegenüber der gesamten politischen Vertretung".

Bürgerhaus nicht auf dem Ankerplatz , sondern auf der Auwiese

Hintergrund des Ärgers sind die zwei Bürgerbegehren, die Peter Siemon und Eckhard Weiße angestoßen haben. Die beiden Strander haben Unterschriften gesammelt, um Bürgerentscheide herbeizurufen.

Damit soll verhindert werden, dass ein Bürgerhaus auf dem Ankerplatz an der Strandstraße, Ecke Gorch-Fock-Straße gebaut wird. Gleichzeitig treten Siemon und Weiße für die Errichtung eines "multifunktionalen Bürgergemeinschaftshauses" auf der Auwiese ein, die neben der Schule an der Dänischenhagener Straße liegt.

Die 16 Mietwohnungen, die dort für Strander Senioren errichtet werden sollen, wollen sie verhindern. "Wir bezweifeln, dass der Verkauf der Fläche an Investoren nachhaltig dazu führen wird, günstigen Mietwohnraum für Senioren aus Strande zu schaffen", schreiben die beiden Ruheständler in einem Info-Faltblatt.

Mietwohnungen für Senioren aus Strande

Die Initiative der beiden verkenne, wie wichtig die Projekte für die Zukunft des Ortes seien, kritisieren die Fraktionen der Gemeindevertretung einhellig. Junge Familien können ihnen zufolge nur nach Strande ziehen, wenn die Älteren ihre inzwischen zu groß gewordenen Häuser verkaufen.

Das wollten viele Senioren auch, es scheitere aber am adäquaten kleineren Ersatz im Ort. Das Interesse an den Seniorenwohnungen sei bereits doppelt so groß wie das Angebot, berichtet FDP-Fraktionsvorsitzender Ulrich Kaufmann.

Ohne Jüngere stehen seiner Amtskollegin von der SPD, Claudia Sieg, zufolge aber mangels Nachwuchs Kindergarten, Schule, Feuerwehr, Vereine und der Einkaufsladen mittelfristig auf der Kippe. "Wir müssen jetzt darüber nachdenken, wie Strande in zehn Jahren aussehen soll", so Holger Klink.

Auwiese muss dem Gemeinwohl dienen

Sowohl beim Bürgerhaus als auch beim Seniorenwohnen sei ausschließlich Pavilloncharakter geplant, bekräftigt Claudia Sieg. Beides stehe zudem unmittelbar in einem Zusammenhang, denn durch den Verkauf des Auwiesen-Grundstücks werde der Bau auf dem Ankerplatz finanziert.

Insofern sei ein Bürgerhaus - wie von den Initiatoren gefordert - anstelle der Seniorenwohnungen auch gar nicht bezahlbar. Es sei zwar richtig, dass im Flächennutzungsplan im Gebiet der Auwiese ein Gemeinschaftshaus erwähnt wird, aber nicht als zwingende Nutzung.

Im Vordergrund stehe, "dass die Fläche dem Gemeinwohl dienen soll". Die hohe Nachfrage der Senioren nach kleineren Wohnungen in ihrem gewohnten sozialen Umfeld werte die Gemeinde als eine Frage des Gemeinwohls.

Gemeinde macht Investor Vorgaben

Finanzausschussvorsitzender Rudolf Förster ( CDU) betont, dass vor Verkauf der Fläche an den Investor im Grundbuch auf Jahrzehnte festgeschrieben werde, dass die Wohnungen primär an Strander Bürger zu vermieten sind.

Förster: "Wir haben die Chance, alles nahezu kostenneutral zu finanzieren. Die Gemeinde hat aber einen großen Mehrwert."

Der liege laut Bürgermeister Holger Klink auch in dem Bürgerhaus im Herzen der Gemeinde, wo Politik, Vereine, Touristik und Kultur eine Heimat finden würden. Stören werde es niemanden, das sei durch Gutachten ausgeschlossen worden.

Zudem haben Zählungen ihm zufolge ergeben, dass der Ankerplatz so gut wie gar nicht genutzt werde. Ein Bürgerhaus gehöre in die Mitte des Ortes, nicht an den Rand. Klink betonte, dass dort keine Feiern stattfinden sollen.

Unterschriften für Bürgerbegehren komplett

Nach bisherigem Stand könnte der Bau im Spätsommer beginnen. Die Seniorenwohnungen wären kommendes Frühjahr an der Reihe. "Wenn die Bürgerbegehren aber zulässig sind, müssen beide Projekte ruhen", so Claudia Sieg. Eine Verzögerung wäre sehr bedauerlich.

Die Initiatoren haben nach eigener Aussage bereits alle nötigen 121 Unterschriften von Strander Bürgern zusammenbekommen. "Wir stehen kurz davor, die Listen einzureichen", so Eckhard Weiße auf Nachfrage.

