Während der Strand in Eckernförde wenig besucht ist, scheint sich der Ausflugsverkehr in Corona-Zeiten eher in die Umlandgemeinden zu verlagern. Weniger Waabs und Barkelsby. Altenhof und Noer berichten von spürbaren Steigerungen. Vor allem das Fahrrad kommt wieder häufiger zum Einsatz.