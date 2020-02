Die liebevoll arrangierte Kulisse verwandelte die Stadthalle in Eckernförde für einen Abend ins weltberühmte Moulin Rouge: Rund 320 Besucher ließen beim Seglerball unter dem Motto „Paris – oh là là“ am Sonnabend die Puppen tanzen – und fegten zu Discofox und Cha-Cha-Cha übers Parkett.