Ein Kieler bringt Farbe in Bewegung

Farbfelder, die schillern, sich zu bewegen scheinen, immer neue Wirkung entfalten: Damit beschäftigt sich der Kieler Künstler Georg Alexander Pfaffe. In der Galerie im Autohaus Premium Mobile Kuntz in Gettorf eröffnet seine Schau „Farbfelder und Bewegung“ am Sonnabend, 11. Januar, um 11 Uhr.