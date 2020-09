Drittklässler, Eltern und Lehrer in Barkelsby haben kürzlich ein einwöchiges Kunstprojekt beendet. Sechs Holzstelen stehen im Halbkreis. Zwischen ihnen stecken 25 Stöcke im Boden. Zusammen sollen sie einen „Kraftort für Mensch und Tier“ an der Schule Barkelsby bilden. Doch was genau steckt dahinter?