Eckernförde

Sowohl das Land Schleswig-Holstein als auch die Eichdirektion Nord hatten sich in den vergangenen Jahren intensiv bemüht, die Beschussstelle fortzuführen. 2017 war sie aus Sicherheitsgründen geschlossen worden. Nachdem das Land 400 000 Euro in neue Anlagen und Sig Sauer 200 000 Euro in die Herrichtung der Kellerräume investiert hatten, starteten Anfang 2020 wieder die Waffentests in der Liegenschaft an der Sauerstraße. Doch Ende 2020 stellte Sig Sauer seine Produktion in Eckernförde ein. Das Firmengelände steht inzwischen zum Verkauf.

Zahl der vorgestellten Waffen schrumpfte deutlich

So waren es zuletzt nur noch wenige Waffen, die von Büchsenmachern, Vereinen und Händlern in der Beschussstelle vorgestellt wurden. Feuerwaffen müssen in Deutschland einen Überdruckbeschuss bestehen, bevor sie in den Handel kommen. Als der Waffenhersteller Sig Sauer in Eckernförde noch produzierte, wurden bis zu 25 000 Gewehre und Pistolen pro Jahr geprüft. Nach dem Aus für Sauer schrumpfte die Zahl jedoch deutlich. Zuletzt waren nur noch 1900 Euro an Gebühren von 13 Kunden zusammengekommen. Der Betrieb der Beschussstelle verschlingt dagegen 180 000 Euro im Jahr. Bemühungen, für andere Hersteller außerhalb Schleswig-Holsteins ausreichend Beschussaufgaben einzuwerben, blieben erfolglos.

Kein wirtschaftlicher Betrieb mehr möglich

„Das ist wirtschaftlich nicht mehr darstellbar“, begründet Staatssekretär Rohlfs die Schließung. Bitter auch für das Land, das erst vor einem Jahr in die Modernisierung der Beschussstelle investiert hatte. Jetzt soll versucht werden, die Anlagen so gut wie möglich zu verkaufen, um einen Teil der 400 000 Euro wieder hereinzubekommen.

Aus damaliger Sicht, so Rohlfs, sei die Entscheidung für die Modernisierung der Beschussstelle ein wichtiges Bekenntnis für den Standort Eckernförde und Sig Sauer gewesen. Dass die Waffenproduktion ein Jahr später eingestellt wurde, sei zu dem Zeitpunkt nicht absehbar gewesen.

Kunden müssen Richtung Süden ausweichen

Das Firmengelände steht inzwischen zum Verkauf. Ein Interessent soll die Bundeswehr sein. Wieder einen Waffenhersteller an dieser Stelle anzusiedeln, war nicht gelungen. Rohlfs bedauert, dass die Beschussstelle zum 1. Juni schließen muss. Ab nächster Woche werden die Kunden informiert. Sie müssen jetzt auf die nächstgelegenen Beschussstellen in Mittel- oder Süddeutschland ausweichen.