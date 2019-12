Staatskanzlei verlängert Frist

Eckernförde

Zuvor hatte es eine Verständigung zwischen der Stadtverwaltung und den Kaufleuten der Nicolaistraße über eine Verschiebung des Ausbaus in die Nebensaison gegeben. Das bisherige Zeitfenster für die Arbeiten in der beliebten Eckernförder Einkaufsgasse hätte sich von April bis Juli bis mitten in die umsatzstarke Hauptsaison hinein gezogen. Die Ladenbetreiber hatten dagegen protestiert.

Frist für die Förderung ist verlängert

Ministerpräsident Daniel Günther ( CDU) begrüßte den jetzt gefundenen Kompromiss für den barrierefreien Ausbau der Nicolaistraße. Ein Sprecher teilte mit, dass die Frist für eine Förderung des Projekts aus dem „Fonds Barrierefreiheit“ des Landes verlängert worden sei. In Absprache zwischen der Staatskanzlei und Eckernfördes Bürgermeister Jörg Sibbel werde der Bewilligungszeitraum jetzt bis zum 31. Juli ausgeweitet.

Stadt hat Antrag "sehr gut dargelegt"

Ein entsprechend aktualisierter Zuwendungsbescheid sei der Stadt Eckernförde bereits am Mittwoch per Mail zugesandt worden. Günther reagierte damit auf ein Schreiben aus Eckernförde vom vergangenen Montag, in dem die Stadt ihren Antrag auf eine Fristverlängerung „sehr gut dargelegt“ habe. Mit der Verlängerung des Förderungszeitraums steht jetzt einem Ausbau der Nicolaistraße außerhalb der Hauptsaison nichts mehr im Wege.

