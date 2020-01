In wenigen Monaten müssen sich Autofahrer in und aus Richtung Kiel auf Sperrungen auf der B 76 in Eckernförde einstellen. Laut Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr ist es beabsichtigt, im Frühjahr mit dem ersten Bauabschnitt für die Deckensanierung zwischen Lornsenplatz und Kiekut zu beginnen.