25.000 Kilometer reisten Jens und Ute Jacobsen im Campingbus durch Europa. Das kreative Ehepaar aus Kiel ging auf ihrer Tour der Frage nach, was sich die Nachbarn für die Zukunft des Kontinents wünschen. Auf Gut Projensdorf in Altenholz berichteten sie am Freitagabend von ihren Eindrücken.