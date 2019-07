Schwedeneck

Die Arbeiten sollen vom 8. Juli bis etwa Mitte August dauern, teilt der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein ( LBV) mit. Demnach beginnen die Arbeiten auf dem 3,2 Kilometer langen Abschnitt ab dem Kreuzungspunkt zwischen der Osdorfer/Gettorfer Landstraße und erstrecken sich bis zur Anbindung an die B 503. Im Schnitt sind auf dieser Strecke täglich 563 Fahrzeuge unterwegs, so der LBV. Auch andernorts in der Region gibt es Bauprojekte.

Drei Bauabschnitte

„Aus Gründen der Verkehrssicherheit, des Arbeitsschutzes und der Bauqualität“ wird die Querverbindung im Dänischen Wohld für die Arbeiten in diesem Bereich voll gesperrt. Damit die Einschränkungen „so gering wie möglich“ ausfallen und die Anliegergrundstücke möglichst erreichbar bleiben, teilt der Landesbetrieb die Maßnahme in drei Bauabschnitte auf. Allerdings sei während der Fräs- und Asphaltierungsarbeiten die Erreichbarkeit unterbrochen.

Bei der Sanierung der Fahrbahn in voller Breite werden im Kurvenbereich auch Rasengittersteine eingebaut. In einem etwa hundert Meter langen Abschnitt sei allerdings eine „grundhafte Sanierung“ erforderlich, da dort Böschungsbereich bereits weggespült worden sei. Die Anlieger würden mit Handzetteln über die jeweiligen Einschränkungen und baulichen Tätigkeiten informiert, erklärt die Behörde.

Radweg laut Landesbetrieb hier "nicht wirtschaftlich"

Die Gemeinde Schwedeneck hatte sich wegen der Sanierungspläne auch erkundigt, ob an dieser Stelle der Bau eines Radweges entlang der Landesstraße möglich wäre. Nach Angaben des Landesbetriebs wäre dafür allerdings vorab eine mehrjährige Planung erforderlich.

Zudem habe die Strecke hier nur in einem kurzen Abschnitt bei Birkenmoor „eine Bedeutung als Freizeitlinie im landesweiten Radverkehrsnetz“. Auch angesichts der „sehr geringen (Schwer-)verkehrsbelastung“ sei der Bau eines neuen Radweges hier wirtschaftlich nicht zu vertreten.

Auch Anschluss an B 503 ist gesperrt

Die ausgeschilderte Umleitung führt aus Richtung Osdorf kommend über Kaltenhof und Altenholz zur B 503 in Richtung Sprenge und umgekehrt. Da die Arbeiten bis zum Brückenbauwerk an der Bundesstraße reichen, wird in Sprenge auch die nordwestliche Anschlussrampe gesperrt. Wer dort auf die Bundesstraße Richtung Süden möchte, wird über Scharnhagen zur Auffahrt in Dänischenhagen umgeleitet.

Nach Angaben des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr wurde die Verkehrsführung mit der Polizei, dem Kreis, dem Buslinienbetreiber, dem Rettungsdienst, den Gemeinden und Amtsverwaltungen abgestimmt.

Mehr Nachrichten aus Eckernförde und Umgebung lesen Sie hier.