Der „Kaufrausch“ begann mit einem Donnerwetter: Pünktlich zum offiziellen Beginn der Veranstaltung am Freitagabend spülten Himmelsgrollen und Platzregen die Besucherinnen in die Eckernförder Stadthalle. Die nach Veranstalterangaben erste „Kleiderparty in Chic“ kam bei den meisten gut an.