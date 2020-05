Kartoffeln und Eier vom Hof in Noer

Noer

Die Landwirtschaft steckt in der Krise. Bauernproteste, Kritik an der Agrarpolitik, Verbraucher, die billig kaufen wollen und doch die Massenproduktion ablehnen: Bauern fühlen sich zerrissen. Familien Jacobsen aus der Gemeinde Noer im Dänischen Wohld sucht ihren eigenen Weg aus der Misere. Das Konzept scheint aufzugehen.

Zur Milchwirtschaft kam vor fünf Jahren der Kartoffelanbau und die Direktvermaktung. Inzwischen lockt eine lustige Hühnerschar rund um den mobilen Stall auf der Kuhweide Neugierige an. Der idyllische Anblick an der Bäderstraße gegenüber von Schloss Noer ist binnen kurzem ein Fotomotiv geworden. Und er macht die Autofahrer nach und nach zu Kunden der "Kartoffelkiste" auf dem Bauernhof.

Der Bauerhof Jacobsen in Noer wurde 1958 gegründet

Jens Jacobsen mag eigentlich gar nicht so gern über sich reden. Aber im Kreis seiner vom Hofkonzept begeisterten Familie kommt auch er locker ins Plaudern. "Ich wollte immer Bauer sein", sagt er. "Schon als Kind."

Dass seine Eltern den Hof in Noer, den sie erst ab 1958 allmählich aufbauen konnten, zum Nebenerwerb machten und der Vater im Schloss später Jugendheimleiter wurde, rüttelte nicht an seinen Zukunftsplänen. Früh stand schon fest: Jens übernimmt den Hof. "Da war ich erst 21 Jahre alt", setzt er hinzu. "Und ich habe es nie bereut."

Aus dem kleinen Hof mit 15 Kühen und 20 Hektar Land ist heute ein konventioneller Familienbetrieb mit 40 Hektar eigenem und 50 Hektar Pachtland geworden. 85 Milchkühe grasen auf den Weiden. Ihre Nachzucht verdoppelt die Zahl. Einen neuen Stall haben Jacobsens auch geschaffen. Und sie bauen das Futter für die Tiere selbst an.

Der Kartoffelanbau auf dem Milchviehbetrieb kam vor fünf Jahren hinzu

"Dann kamen die Kartoffeln", berichtet der älteste Sohn Timo. Nach der Landwirtschaftslehre auf einem konventionellen Ackerbaubetrieb in Nordfriesland und einen ökologischen Milchviehbetrieb in Tüttendorf entschied sich der heute 24-jährige fürs Landwirtschaftsstudium.

"Ich bin noch dabei", sagt er. "Aber ich arbeite auch auf dem Hof mit. Es macht Spaß, sich für die Zukunft aufzustellen, ohne der Maxime zu folgen, dass alles immer größer werden muss." Das kann auch sein ein Jahr jüngerer Bruder Matthis voll unterschreiben. Auch er ist von Herzen Landwirt. Er arbeitet teils auf dem väterlichen Hof als "Chef der Hühner" und teils auf anderen Betrieben in der Nähe.

Zurück zu den Kartoffeln. Mutter Alexandra erzählt: "Es war eigentlich gar nicht geplant, Kartoffeln anzubauen. Es ergab sich, und das war ein Riesenglück." Der Landwirt des benachbarten Kartoffelhofs Hansen wollten sich allmählich zurückziehen. "Da habe ich gefragt, ob wir den Kartoffelanbau übernehmen dürfen", berichtet Jens Jacobsen. "Und Hansens waren begeistert, dass es auf diese Weise weitergeht."

Direktvermarktung auf dem Bauernhof in Noer ist eine Bereicherung

Seit fünf Jahren bauen Jacobsens selbst Kartoffeln an. Sie durften auch den lokalen Kundenstamm von Hansen übernehmen und nutzen bis heute die Technik wie Logistik auf dem Nachbarhof. "Ich hatte ja keine Ahnung vom Kartoffelanbau", räumt der Vater ein. "Ich habe bei den Nachbarn gelernt, dass er viel Feingefühl braucht. Das macht mir viel Freude."

Auf 2,5 Hektar gedeihen heute fünf Sorten: Linda, Belara, Antonia, Luna Rossa und die Früharktoffel Glorietta. "Wenn die Witterung mitspielt, haben wir im Durchschnitt 40 Tonnen Ertrag pro Hektar", schlüsselt Sohn Timo auf. Und keine einzige dieser Kartoffeln landet anonym im Supermarkt.

Die beiden Gasthöfe in Osdorf, der in Krusendorf, ein Schlachter in Kronshagen und demnächst auch ein Obsthof aus der Region nehmen die Feldfrüchte ab. "Und vor allem unsere Direktkunden", freut sich die Mutter. Auch Anneke, mit neun Jahren nach dem dritten Bruder Finn (19) jüngster Spross der Familie, strahlt. Sie mag diese Besucher auf dem Hof.

Die Coronakrise bringt mehr Kunden in die Hofläden

Gerade fahren wieder zwei Autos vor. Es sind Stammkunden des Hofladens "Kartoffelkiste" mit Selbstbedienung. Kurz wird über den Platz hinweg geplaudert - natürlich unter Einhaltung aller Corona-Abstandsregeln -, dann fröhliches Winken bei der Abfahrt.

"Uns fehlen momentan die Kunden von den Campingplätzen, die sich sonst bei uns eindecken", merkt Jacobsen an. Dennoch scheint der sich die Kundschaft seit kurzen deutlich zu vermehren. "Seit der Corona-Krise kaufen die Menschen lieber in Hofläden und auf Wochenmärkten als im Supermarkt", vermutet die Familie.

Das Hühermobil zieht neue Käufer auf den Bauernhof in Noer

"Und Matthis' Hühner tun ihre Wirkung", ist Timo überzeugt. Die 200 braunen Hennen, die von der Straße sichtbar idyllisch im Gras picken, mittendrin die kleinen Ziegenböcke, der mobile Stall sind Herzensöffner und machen neugierig auf Hof Jacobsen. Darüber sind alle fünf Familienmitglieder gleich glücklich.

"Der direkte Kontakt ist eine große Bereicherung", fasst der Vater zusammen. "Wir laden jeden ein, sich bei uns umzusehen, alles zur Landwirtschaft zu fragen und auch mal in den Kuhstall zu schauen. Erzeuger und Verbraucher müssen wieder zusammen finden. Nur so können wir noch Freude am Beruf haben. Ich wünsche mir sehr, dass das unsere Zukunft und die unserer Kinder sichert."

