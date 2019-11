Mit der Kunst geht die Reihe der Vier Langen Nächte in Eckernförde in ihre Schlussrunde. Am Sonnabend, 23. November, öffnen Ateliers und Ausstellungsräume in der Innenstadt und auf der Carlshöhe. Insgesamt 22 Veranstaltungen locken zu einem vielfältigen Rundgang durch das kreative Eckernförde.