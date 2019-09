Strahlen mit der Sonne und den Blumen um die Wette auf Gut Hohenhain in Schwedeneck: Die Schauspielerin Stefanie von Poser, die die Emilie Hofer in der erfolgreichen TV-Serie „Die Bergretter“ spielt, übernimmt das von Herzen. Sie wirbt so für das lebensrettende Trinkwasserprojekt "Sonnenwasser".