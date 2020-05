Lauf zwischen den Meeren abgesagt

Damp

Ziplinsky ist Chef des Veranstalters – Zippels Läuferwelt aus Kiel. 880 Team mit bis zu zehn Startern hatten nach seinen Angaben für das größte Staffelrennen in Norddeutschland gemeldet. „Aus rechtlichen Gründen haben wir die offizielle Mitteilung des Landes Schleswig-Holstein vom 29. April abgewartet“, erläutert er. Demnach seien Veranstaltungen mit über 1000 Teilnehmern und Besuchern bis mindestens 31. August untersagt. Damit sei bei über 8000 erwarteten Läufern das Aus für die 15. Auflage des Rennens von Husum nach Damp in diesem Jahr klar gewesen.

Termin nächstes Jahr steht schon fest

„Die schriftliche Mitteilung des Landes war wichtig, um Schadenersatzansprüche gegen uns auszuschließen“, so Ziplinsky. Das Rückerstatten von Startgebühren an die Teams sei natürlich möglich. Da aber bereits ein Teil des Geldes in die Vorbereitungen des Rennens investiert worden sei, bietet das Läuferweltteam den Staffeln auch andere Regelungen an. Unter anderem kann mit der schon gezahlten Gebühr ein Platz für den Lauf zwischen Meeren im nächsten Jahr gebucht werden. Denn für die nachgeholte 15. Auflage steht der Termin am Sonnabend, 29. Mai 2021, schon fest.

Anzeige

Weitere KN+ Artikel

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.

Diese Künstler standen schon auf der KN-Bühne - zu den Videos: