Altenholz könnte demnächst um weitere 270 Wohnungen wachsen und damit noch wesentlich mehr Einwohner bekommen.Das ist einschneidend. Das geplante Neubaugebiet Am Kapenhof am Ortsrand in Richtung Felm geht am 24. Juni in die konkrete Diskussion in den Gremien. Vorab sollen sich die Bürger äußern.