Was die "Omas gegen Rechts" bewegt

Altenholz

Am Nachmittag hatte die 71-Jährige schon die Zeit für einen Austausch mit Vertreterinnen der Kieler „Omas gegen Rechts“ und der Presse genutzt. Bei Kaffee und Kuchen ging es – ebenfalls im Altenholzer Gemeindezentrum – um Entwicklungen, die viele beunruhigen.

Gegen antidemokratische Tendenzen

„Ich hätte vor zwei Jahren noch nicht gedacht, dass sich die Politik in Österreich und Europa so entwickeln würde“, sagt Monika Salzer zum Erstarken des rechten Randes und zu antidemokratischen Tendenzen. Sie spricht ruhig, konzentriert – und klar in der Sache. „Heute müsste jeder aufstehen, der ein bisschen Hirn hat. Die Menschenrechte sind in Europa in Gefahr“, warnt Monika Salzer. Dass man Flüchtlinge im Mittelmeer ertrinken lasse, sei „ein Verrat an uns selber“.

Buch als Visitenkarte für "Omas gegen Rechts"

Monika Salzer stellt ihr 2019 erschienenes Buch „Omas gegen Rechts“ an sieben Orten in Deutschland vor. Es sei so etwas wie die Visitenkarte für die „Omas“, erklärt die Autorin: „Wir haben eine neue Gruppe erfunden – alte Frauen, die auf die Straße gehen!“ Der Jugendkult in unserer Gesellschaft ist ihr nicht geheuer, doch dass der Nachwuchs den „Omas gegen Rechts“ bei der ersten Demo zujubelte, freut Monika Salzer schon.

Die Bewegung schlug nach der Gründung rasch publizistische Wellen bis in die USA. Schon im Januar 2018 war die Protestwelle aus Österreich nach Deutschland geschwappt. Zu ihren Erkennungszeichen gehören auch bunte Mützen, denn auch dadurch fielen die „Omas“ bei ihren ersten Demos in Österreich im tristen Wintergrau schnell auf. „Alt sein heißt nicht stumm sein“ – das ist eine wichtige Devise der Initiative.

Omas gegen Rechts Am 16. November 2017 gründete Monika Salzer (71), systemische Psychotherapeutin, evangelische Theologin und Autorin, in Österreich auf Facebook die Gruppe „Omas gegen Rechts“. Die „zivilgesellschaftliche überparteiliche Initiative“ will sich in den politischen Diskurs einmischen, heißt es in einem Grundsatztext. Dabei gehe es unter anderem „um die Erhaltung der parlamentarischen Demokratie in einem gemeinsamen Europa“ und um gleiche Rechte und Respekt für alle Menschen – unabhängig von ihrer Religion und ethnischer Zugehörigkeit. Ziel sei auch, Entwicklungen wie „Antisemitismus, Rassismus, Frauenfeindlichkeit und Faschismus“ zu erkennen und zu benennen und politischen Widerstand zu organisieren. Dafür wollen die Frauen öffentlich auftreten: „Nicht als Einzelperson und Ausnahme, nicht als Star, sondern als Gruppe, die auffällt.“ Es gehe um die Zukunft der Kinder und Enkelkinder, die vielleicht eines Tages fragen werden: „Was habt ihr getan?“

Große Regionalgruppe im Raum Kiel

Die Kieler „Omas gegen Rechts“, die im Januar 2019 erstmals demonstrierten, haben mittlerweile etwa 200 Mitglieder im Mailverteiler, erklärt Maria Brachmann-Wilkens. Dazu gehören übrigens nicht nur Kielerinnen – und auch einige „Opas“. „Die Kieler Gruppe ist toll“, lobt Monika Salzer beim Kaffee am Nachmittag. Zur lockeren Gemeinschaft gehört auch so manche Alt-68erin. „Wir haben Demo-Erfahrung“, sagt die Besucherin aus Österreich lachend.

Viele erlebten das Schweigen der Eltern nach dem Krieg

Eine Frau erzählt, sie habe bei den „Omas“ gleich das Gefühl gehabt: „Hier kannst du was bewegen.“ Viele in der Gruppe gehören zur Generation, die das Schweigen der Eltern nach dem Zweiten Weltkrieg erlebte. Und für die die amerikanische Serie „Holocaust“ über die deutschen Verbrechen an den Juden 1978 ein wichtiges Aha-Erlebnis war. Eine andere Frau erinnert an die fremdenfeindlichen NSU-Morde und daran, dass die Opfer lange kriminalisiert wurden.

"Omas" wollen Bühne nicht den Lautesten überlassen

Eine der „Omas“ erzählt, wie sehr sie als junge Frau ein Au-pair-Jahr in den USA geprägt habe. Dort habe sie Offenheit gelernt und später Freunde in aller Welt gefunden. Genau diese Geschichte müsse sie bei der nächsten Demo „auf dem Stockerl“ den Menschen erzählen, findet Monika Salzer. Auch Maria Brachmann-Wilkens von den Kieler Omas fordert: „Wir müssen offensiv werden, dürfen die Plätze nicht jenen überlassen, die am lautesten schreien.“

Lesung vor über 70 Besuchern

Am Abend kommen dann über 70 Besucher zur fesselnden Lesung im Gemeindezentrum. Eingeladen haben die Kieler „Omas gegen Rechts“ und der Altenholzer Kulturkreis. „Ich bin ein bisschen aufgeregt“, gesteht Monika Salzer charmant: Dies sei erst ihre zweite Lesung.

Im Buch beschreibt sie unter anderem, dass sie sich bei der Gründung der Initiative an einem Tiefpunkt ihres Lebens befunden habe. Grund war der Tod ihrer Mutter und die politische Lage in Österreich, wo wenig später erstmals die rechte FPÖ – zusammen mit der ÖVP – Regierungspartei wurde: „Also erinnerte ich mich an meine starke Großmutter und wurde aktiv.“ Denn wenn man Böses in Gutes verwandle, setze das Energie frei.

Am Ende gab es viel Applaus für Monika Salzer. Und viele Besucher, die am Büchertisch das Buch „Omas gegen Rechts – Warum wir für die Zukunft unserer Enkel kämpfen“ kauften.