Der Strand von Eckernförde soll rein sein. Daher ruft die Surfrider Foundation am Donnerstag, 4. Juli, mitten in der Hochsaison zum Müllsammeln auch mit Badegästen am Hauptstrand auf. Um 18 Uhr ist Treff am Parkplatz Stadthalle vor der Taverne Kreta nahe der Schwimmhalle.