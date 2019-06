Ernüchternd in jeder Hinsicht war am Dienstagabend der erste Runde Tisch zum Rahmenplan für den Ortskern in Altenholz-Stift. Die Besucherzahl im Gymnasium war mit etwa 50 überschaubar, die Kritik am Grundkonzept erneut harsch. Jene, die kamen, wünschen sich nur wenig Veränderung.