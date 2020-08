Wegen der Corona-Krise muss die Benefizaktion „Lauf ins Leben“ in Eckernförde für die Arbeit der Schleswig-Holsteinischen Krebsgesellschaft ausfallen. Deswegen stellten Helga Ballert (80) aus Gettorf und Susanne Hein-Krampe (55) aus Revensdorf einen Spenden-Spaziergang in Lindau auf die Beine.

Von Jan Torben Budde