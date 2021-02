Rieseby

Eigentlich sollten Autofahrer, Biker, Radler und Fußgänger die Klappbrücke zwischen Rieseby im Süden und Boren im Norden am Sonnabend, 27. Februar, wieder queren können. Nun wird die wegen der Arbeiten für den Brückenneubau nötige Sperrung nach Angaben von Sabine Brunkhorst bis 1. April verlängert.

Deutsche Bahn: Winterwetter bremste Bauarbeiten

Brunkhorst ist Pressesprecherin der Brückeneigentümerin Deutsche Bahn. „Wegen des Kälteeinbruchs im Februar gab es einen zweiwöchigen Baustopp. Außerdem konnte durch erschwerte Bodenverhältnisse die Verankerung der erforderlichen Trägerbohlwand nicht erfolgen", erklärt sie den Verzug bei den Arbeiten. Zudem sei das Benachrichtigen der Bevölkerung über die verlängerte Sperrung schlecht gelaufen.

Lindaunisbrücke: Informationen über weitere Sperrung kommen sehr spät

Eigentlich sollten längst Hinweisschilder aufgestellt worden sein. Das war bis Freitagvormittag an den Schwansener Zufahrtsstraßen der Brücke nicht der Fall. „Wir bedauern das ausdrücklich und entschuldigen uns bei den Anliegern“, sagt Brunkhorst im Namen der Bahn. „Wir wollen bei der Information der Bevölkerung besser werden“, kündigt sie an.

Im Zusammenhang mit dem Neubau gab es seit Sommer 2020 schon häufig Straßensperrungen: vom 1. bis 3. Juli, am 5. August, vom 7. bis 11. September, 19. bis 23. Oktober, 23. bis 27. November sowie vom 30. November bis 18. Dezember. Zudem gibt auf der Brücke ein Höchstgewicht von 7,5 Tonnen. Anlieger hatten sich im Dezember über die vielen Sperrungen beschwert.

Weiteren Ärger an der Schleibrücke gab es zusätzlich am Donnerstag, als bei den Bauarbeiten ein Gleis beschädigt wurde. Nach der Meldung des Vorfalls um 13.30 Uhr und auch am Freitag wurde auch der Zugverkehr eingestellt. Wer mit der Bahn von Kiel nach Flensburg wollte, musste zwischen Eckernförde und Süderbrarup im Bus fahren. Ab Sonnabend, 27. Februar, sollen die Züge wieder regulär auf der Strecke unterwegs sein.