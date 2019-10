Eckernförde

Der Kalender trägt nicht nur ein neues Titelblatt von Olaf Pinn, das den vom Mühlenberg aus fotografierten Eckernförder Hafen zeigt. Die Aktion des Lions Clubs, die inzwischen zum 11. Mal in Kooperation mit dem Eckernförder Stadtmarketing läuft, birgt auch weitere Neuerungen. So werden erstmals am 6. Dezember...