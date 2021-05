Der Zahnarzt (47) aus Westensee, der einen Mann (53) und eine Frau (43) im Rosenweg in Dänischenhagen getötet haben soll, hat sich in Hamburg der Polizei gestellt. Eine weitere Leiche wurde in der Nacht in Kiel gefunden. Wie es jetzt weitergeht und was wir zum Fall wissen - ein Überblick im Liveblog.