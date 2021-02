Eckernförde

800 Kinder haben die ersten Missionen erfolgreich hinter sich gebracht, um Prinzessin Wing Tsun eine geheimnisvolle Botschaft zu überbringen. Das ist die Rahmenhandlung der 21-tägigen Reise, mit der die Kampfkunstschulen Schleswig-Holstein (KSH) in Eckernförde Kinder zu Bewegung animieren.

Weite Strecken im Krebsgang überwinden, auf Skiern eine Abfahrt hinuntersausen, auf der Flucht vor einer Bestie im Dschungel über Baumstämme springen - die sportlichen Herausforderungen der Expeditionen auf der Abenteuerreise sind vielfältig. "Kinder wollen viel Abwechslung", erklärt Markus Waßmann, Dozent und Trainer der Kampfkunstschulen Schleswig-Holstein in Eckernförde.

Wenn Kinder durchhalten, winkt eine Urkunde

Doch nicht nur das motiviert die jungen Sportlerinnen und Sportler. Wenn sie jeden Tag mitmachen und der Kampfkunstschulen Schleswig-Holstein in Eckernförde ihren Fortschritt per Mail oder Kommentar unter dem Video mitteilen, erhalten sie am Ende eine Urkunde. Später einzusteigen sei kein Problem, erklärt Waßmann.

E-Mails beantworten, Videos drehen, das Material zusammenschneiden - der Sportdozent ist gerade von morgens bis abends mit der Heldengeschichte beschäftigt. "Da steckt sehr viel Arbeit drin, es macht aber Spaß", sagt er.

Die Idee dazu kam aus der Arbeit des Trainerteams: In den regelmäßigen Zoom-Trainings für Kinder der Kampfkunstschulen Schleswig-Holstein in Eckernförde verbinden sie die Übungen mit einzelnen Geschichten. So dachten sie sich schließlich eine zusammenhängende Abenteuerreise für alle Kinder aus, über die Kursteilnehmer hinaus.

Kampfkunstschulen Schleswig-Holstein in Eckernförde: Prinzessin für die Mädchen, Helden für die Jungs

Welche Figuren darin vorkommen, war den Kampfkunstschulen Schleswig-Holstein in Eckernförde schnell klar: Eine Prinzessin sei für Mädchen interessant, Jungen stünden auf Helden, sagt Waßmann. Und weil es sich um eine Kampfkunstschule handele, komme der Auftrag an die Helden natürlich vom Großmeister des KSH-Tempels.

Konzipiert ist die Geschichte für Kinder bis ins Grundschulalter. "Wir bekommen aber auch Resonanz von Kindern aus der fünften und sechsten Klasse", sagt Waßmann. Und: "Sogar manche Eltern schreiben, sie hätten mitgeturnt."

Prominente Unterstützung sorgt für Abwechslung bei den Kampfkunstschulen Schleswig-Holstein in Eckernförde

Die ersten Expeditionen übernimmt Waßmann, später turnen andere Trainerinnen und Trainer der Kampfkunstschulen Schleswig-Holstein in Eckernförde mit. Inzwischen haben sich auch die übrigen Standorte der Kampfkunstschulen Schleswig-Holstein der Bewegungschallenge angeschlossen.

Außerdem hat Waßmann eine prominente Rückmeldung erhalten: Der Eckernförder Matthias Wesemann, Trainer der Sportförderkompanie der Bundeswehr und mehrfacher Weltmeister im maritimen Fünfkampf, möchte gern ein Video übernehmen. Die Abwechslung motiviere zusätzlich, damit die Kinder bis zum Ende durchhalten.

"Jedes Gelenk einmal bewegen"

Rund fünf Minuten dauern die Bewegungsvideos. "Es ist wichtig, mit Tag eins anzufangen", sagt Waßmann. Denn: Die Intensität steigert sich von Video zu Video.

Dabei sei das Ziel in erster Linie allerdings, dass die Kinder "jedes Gelenk einmal bewegen", erklärt er. Denn einseitiger Sport sei nicht zwingend gesund, sagt der Sportdozent.

Um Prinzessin Wing Tsun die Botschaft zu überbringen, müssen die Heldinnen und Helden zum Beispiel drei Minuten eine Skiabfahrt in tiefer Hocke mitmachen. "Das hat auch einen Trainingseffekt", sagt der Sportdozent. Dabei lenke die Geschichte ab, sodass die Übungen "vielleicht gar nicht so anstrengend" seien.

Lesen Sie auch: Wie Eltern Kindern in der Krise helfen

Spaß sei das zweite Ziel der Abenteuerreise. Der natürliche Bewegungsdrang des Menschen wandele sich im Alter von fünf bis sechs Jahren, Kinder wollten dann plötzlich besser werden und orientieren sich an Leistung.

Davon wollen die Kampfkunstschulen Schleswig-Holstein in Eckernförde mit der Heldengeschichte ein wenig abrücken, erklärt Waßmann. Denn: "Sport soll einfach nur Spaß machen.