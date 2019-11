MTV Dänischenhagen liebäugelt mit Darts

Dänischenhagen

Die Fans feuern ihren Favoriten bei der Darts-Weltmeisterschaft im Londoner Alexandra Palace („ Ally Pally“) lautstark an - bunte Verkleidungen gehören bei dem kultigen Spektakel (Start: 13. Dezember) im Publikum dazu. So langsam schwappt die Woge der Begeisterung für den Präzisionssport von der britischen Insel herüber. Der MTV Dänischenhagen schiebt jetzt die Gründung einer Darts-Abteilung an.

Mit der Partystimmung im Londoner „ Ally Pally“ lässt sich die Atmosphäre beim Info-Abend am Freitag im Schützenheim zwar nicht vergleichen. Doch die Freude ist angesichts von immerhin einem Dutzend Besuchern groß. Denn in den Herbstferien war das Interesse laut Henning Kopp, Schützen-Spartenleiter, noch mau: „Es kam bloß ein Interessierter.“ Daher folgte nun der zweite Anlauf. Die Idee ist, eine Darts-Abteilung ins Leben zu rufen - innerhalb der Schützensparte. Wie ernst das Vorhaben ist, verdeutlichten zwei Dartscheiben im Schützenheim, die der Männerturnverein bereits angeschafft hat. „Ich sehe hier großes Potenzial“, sagt der Vorsitzende Ekkehard Krull. Er selbst liebäugelt auch mit dem Hobby.

Werfen und Rechnen ist angesagt

Ebenso wie einige der Besucher, die sich im Schützenhaus tummelten. „Früher habe ich regelmäßig gespielt“, erzählte Jörg Wolter aus Altenholz. Nach einer längeren Pause dartet der 50-Jährige nun „sporadisch“. Die Info-Aktion machte auf ihn „einen guten Eindruck“. Der 13-jährige Cillian ließ sich die Aktion nicht entgehen, obwohl ihn eine Handverletzung am Darten hinderte. Er hat großes Interesse. „Ich habe eine Dartscheibe zu Hause und spiele manchmal nach der Schule oder am Wochenende", erzählte der Dänischenhagener. Ansonsten kickt Cillian gern Fußball. Darts ist für ihn eine willkommene Abwechslung: „Dabei kann man gut entspannen."

In Dänischenhagen ist Steeldarts angesagt. Dabei sind die Pfeilspitzen aus Metall. Im Unterschied zu Softdarts, wo diese aus Kunststoff sind. Wer wollte, durfte schon mal ein paar Pfeile werfen. „Ohne Konzentration und Präzision geht es nicht“, sagte Wolter. „Klar, Pfeile werfen kann jeder - aber auch treffen?“ Kurz zur Erklärung: Eine Dartscheibe ist in verschiedene Felder und Segmente unterteilt, denen unterschiedliche Punktzahlen zugeordnet sind. Werfen und Rechnen ist im Spiel angesagt. Wer seine Startpunktzahl zuerst von 501 (oder 301) auf Null runterspielt, ist der Gewinner.

Mitgliederzahl verdoppelt

Ein paar Kniffe zu Armhaltung und Wurftechnik verriet Marco Hofmann, Präsident des Schleswig-Holsteinischen Dartverbandes, an diesem Abend. „Aber heute geht es eigentlich mehr um Spiel und Spaß“, betonte der 49-Jährige. Er ist Steeldarts-Bundesligaspieler, steht fürs Training „täglich zwei bis drei Stunden vor der Scheibe“. Wer den Hochleistungssport ernsthafte betreiben wolle, müsse topfit sein. Von einem schlichten Kneipensport könne dann keine Rede mehr sein.

Ansonsten sieht Hofmann darin ein ideales Freizeitvergnügen, das sportlichen Wettkampf mit Geselligkeit verbindet. Darts scheint in Schleswig-Holstein auf dem Vormarsch zu sein: Zumindest hat sich die Mitgliederzahl dem Neumünsteraner zufolge in den vergangenen zwei Jahren auf rund 420 verdoppelt. Kultige Spektakel wie besagte WM in London - die im Fernsehen zu sehen ist - tragen seines Erachtens dazu bei. Zumal Dartspiele oft spannend seien, weil sich jede Partie schlagartig wenden könne. Zudem rühre der Landesverband kräftig die Werbetrommel, stehe Sportvereinen - wie den MTV Dänischenhagen - bei Abteilungsgründungen gern mit Rat und Tat zur Seite.

Aber was tun, wenn die Würfe gleich reihenweise daneben gehen? „Wenn man sich ärgert, wird es immer schwieriger", stellte Wolter schmunzelnd fest. Hofmann behält einen kühlen Kopf: „Erst einmal auf die größeren Felder zielen und schön ruhig bleiben, dann geht es irgendwann wieder.“

