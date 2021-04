Tüttendorf

Am Sonnabend, 24. April, um 18.30 Uhr dürfen alle, die neugierig auf neue fantastische Geschichten sind, die Ohren an ihrem Rechner, Tablet oder Handy spitzen. Die Online-Erzählstunde von Clemens Kremer ist zudem interaktiv, so dass das Publikum mit dem Erzählkünstler nach dem Vortrag ins Gespräch kommen kann.

„Einmal habe ich das jetzt schon ausprobiert, bevor ich meine Erzählstunden jetzt breiter ankündige“, berichtet er. „Das lief besser, als ich gedacht habe. Ich hatte 18 Zuhörerinnen und Zuhörer. Und das Gute ist mir erst dabei aufgefallen: Man muss ja gar nicht direkt aus der Nachbarschaft kommen oder aus anderen Wohnorten hierher fahren. So kann ich vielleicht sogar ein größeres Publikum und Menschen erreichen, die die Erzählstunden bisher gar nicht kannten.“

Märchenerzähler gehört zur Basisgemeinde Wulfshagenerhütten

Kremer ist Mitglied der Basisgemeinde Wulfshagenerhütten und arbeitet im Vertrieb der Holzwerkstatt, die hochwertige Spielgeräte vor allem für Kindergärten und Grundschulen fertigt. Wer am Sonnabend teilnehmen möchte, schaut auf der Hompage von Kremer nach.

Das Login erhalten Interessierte unter der Rubrik Termine (www.maerchenerzaehler-ckremer.de). Auf der Startseite findet man auch einen Blog-Beitrag als vorgelesene Geschichte. Wer mag, kann nach der Veranstaltung in den virtuellen Hut für den Künstler spenden. Hier gibt es