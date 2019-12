Mahnfeuer: Bauernprotest an der B76

Neudorf-Bornstein

„Ein Feuer ist gut sichtbar, denn auf vielen Höfen brennt es auch - die Lage ist angespannt“, ging Landwirt Timo Gravert aus Lindau auf die Symbolik hinter der mehrstündigen Aktion ein.

Ziel der Kritik ist ein Agrarpaket des Bundes, wobei es um Insektenschutz, Düngemittel-Einsatz und Tierwohl geht. „Es drohen deutlich schärfere Auflagen“, befürchtet der Milchbauer.

Dabei erfülle die Lebensmittelkontrolle hierzulande schon hohe Ansprüche. Zugleich habe die Landwirtschaft mit niedrigen Erzeugerpreisen und hohen Investitionskosten zu kämpfen. Gravert: „Gerade für Familienbetriebe wird die Situation immer schwieriger.“

Er rechnete vor: Der durchschnittliche Milchpreis, den ein Landwirt bei der Meierei erzielt, liegt bei etwa 33 Cent pro Liter. „Wenn man gut davon leben möchte, sollten es aber 40 Cent sein“, bilanzierte der Vater. Wenn die Verbraucher günstige Produkte aus dem Discounter bevorzugten, erzielten die Erzeuger unterm Strich kaum auskömmliche Preise.

Landwirtschaft soll so wahrgenommen werden, wie sie ist

Daher wollen die Landwirte auf ihre Lage aufmerksam machen und mit Bürgern ins Gespräch kommen. Erst Ende November hatte es eine Trecker-Demo in Berlin gegeben. Bei dem Mahnfeuer handelte es sich erneut um eine bundesweite Protestaktion.

Dahinter steckt die Initiative „Land schafft Verbindung“, der sich Gravert zufolge auch rund 80 Landwirte aus der Region verbunden fühlen. „Wir wollen dafür kämpfen, dass die Landwirtschaft wieder öffentlich so wahrgenommen wird, wie sie wirklich ist, und nicht – wie so oft – als Umweltverschmutzer und Tierquäler dargestellt wird“, so der 40-Jährige.

Er kündigte weitere Aktionen der regionalen Landwirte an: Für Sonnabend und Sonntag, 14. und 15. Dezember, wollen sie auf dem Weihnachtsmarkt auf Gut Augustenhof in Osdorf einen Info-Stand aufbauen, um dort mit Besuchern ins Gespräch zu kommen. Er kündigte Aufklärungsarbeit und Diskussionsbereitschaft an.

Vorstellbar ist für Gravert zudem, dass Landwirte künftig Schulklassen auf ihre Höfe einladen, um über ihre Arbeit zu informieren.