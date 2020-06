Eckernförde

"Maske auf", steht auf dem selbst gemalten Plakat. Und: "Unite behind the Science". Bewusst wollen Initiator Franziskus Schade und seine drei Mitstreiter ein Zeichen für die Anerkennung wissenschaftlicher Erkenntnisse setzen. "Unser Ansatz ist, dass wir an die Wissenschaft - auch zum Thema Klimawandel - glauben", betont der 18-jährige Waldorfschüler. "Wir setzen uns für die Empfehlungen der Experten ein."

Stiller Protest

Angesichts der jüngsten Corona-Demonstrationen in Eckernförde, bei denen sich vor allem Kritiker zu Wort meldeten und Grundrechte eingeschränkt sahen, wollen die Schüler einen Gegenpol setzen. Es ist ein stiller Protest, eine Mahnwache, für das, was in Deutschland bisher erreicht wurde. Was passiert, wenn man nicht oder zu spät eingreift, könne man in Italien, Brasilien oder den USA sehen, sagt Liv Dahl. Dort schnellten die Infektionszahlen in die Höhe.

Experten ernst nehmen

"Das wäre auch hier passiert", meint die 18-Jährige. Sie wie auch ihre Freunde befürchten, dass bei einem laxen Umgang mit Abstands- und Hygieneregeln eine zweite Infektionswelle droht. "Die Maßnahmen müssen ernst genommen werden", sagt sie. "Wir wollen zeigen, dass es nicht nur Leute gibt, die wissenschaftliche Erkenntnisse leugnen."

Dass acht Polizisten die kleine Mahnwache "pro Wissenschaft" begleiten, hatte einen anderen Grund. Leif Hansen und Jana Hentschke hatten ursprünglich eine weitere Corona-Demo mit 200 Teilnehmern am Hafen angemeldet, dann aber kurzfristg zurückgezogen. "Wir wollten kein Gegeneinander", sagt Hansen.

Dialog am Hafen

Er plant für nächste Woche einen "Dialog am Hafen", lädt dazu auch die Schüler als Sprecher ein. "Wir wollen alle Meinungen hören", sagt er. Doch Franziskus Schade möchte sich nicht so schnell vereinnahmen lassen. Er will das Angebot noch einmal überdenken.

