Illegal in den Bistensee eingeleitete Maissilage bringt derzeit Anwohner, Naturschützer und Behörden in Aufruhr. Die Staatsanwaltschaft ermittelt bereits. Doch für die extreme Algenblüte in dem Gewässer ist der Mais offenbar nicht allein verantwortlich. Der Bistensee ist ohnehin ein Sorgenkind.