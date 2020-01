Thumby

Der 59-jährige Michael K. aus Thumby kehrte am Sonntag nach einem Wochenendbesuch nicht wieder nach Hause zurück. Jetzt sucht die Polizei den Mann und bittet die Bevölkerung um Hilfe.

Wo ist Michael K. aus Thumby ?

Der Vermisste ist 160 bis 165 cm groß und hat dunkle, kurze Haare. Möglicherweise hielt er sich zuletzt in Damp auf. Dort wurde sein Auto, ein dunkler Opel Astra Kombi, am Montagabend auf einem Parkplatz in Damp verlassen aufgefunden.

Wer hat diesen Mann gesehen? Er wird vermisst.

Derzeit gibt es keine Erkenntnisse über seinen Aufenthalt. Hinweise nimmt die Kripo Eckernförde unter Telefon 04351/9080 entgegen.

