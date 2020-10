Ein 41-jähriger Mann ist in der Nacht zum Sonntag in Eckernförde leblos aufgefunden worden. Passanten hatten ihn gegen 2 Uhr nachts in einem Gebüsch am Saxtorfer Weg entdeckt. Er war nicht ansprechbar, in der Nähe lag sein Fahrrad. Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos.