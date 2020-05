Auto schneidet Rollerfahrer bei Damp

Eckernförde/Damp

Wie die Polizei mitteilt, geschah der Unfall auf der L26 zwischen Eckernförde und Damp am Montag gegen 15 Uhr. Ein 64-jähriger Rollerfahrer befuhr die Straße in Richtung Damp. In einer Kurve in Höhe Hemmelmark wurde der Rollerfahrer von einem Auto geschnitten.

In letzter Sekunde konnte der Mann einen Zusammenstoß verhindern, indem er auf den Grünstreifen auswich. Dort stürzte der Mann und verletzte sich leicht. Der Unfallverursacher fuhr davon, ohne sich um den Verletzten und den Schaden zu kümmern.

Anzeige

Ersthelfer kümmerten sich wenig später um den Verletzten. Ersthelfer und Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Eckernförde (Tel. 04351/9080) oder bei der Polizeistation Rieseby (Tel. 04355/510) zu melden.

Weitere KN+ Artikel

Weitere Nachrichten aus Eckernförde lesen Sie hier.

Von RND/axl