„Endlich ist die Sanierung fertig!“ Die Waabser Pastorin Peggy Kersten sprach wohl vielen aus dem Herzen. In einem Freiluftgottesdienst mit Prozession feierten rund 100 Besucher das Ende der Arbeiten an der Marienkirche. Rund 750.000 Euro wurden seit 2015 ins Gebäude gesteckt.

Von Rainer Krüger