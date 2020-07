Eckernförde

Kampfschwimmer, Minentaucher, U-Boot-Besatzungen – sie alle benötigen ein tiefes Becken für ihre Ausbildung. Doch das steht im Stützpunkt schon seit Jahren nicht mehr zur Verfügung. Baumängel und Beweissicherungsverfahren verzögerten immer wieder die Sanierung der Taucherübungshalle, die vor knapp zehn Jahren begonnen wurde. Die Soldaten müssen stattdessen auf Hallen in der weiteren Umgebung wie Kiel oder Flensburg ausweichen. Jetzt aber ist Abhilfe in Sicht. Die Erneuerung vor Ort geht in den Schlussspurt. Ab Juni 2021 ist die Inbetriebnahme geplant.

Becken hat ersten Test bestanden

Erster Meilenstein war die erfolgreiche Dichtigkeitsprüfung des Beckens, das ganz aus Edelstahl gefertigt ist. Ein Spezialfirma aus Österreich ist mit den Arbeiten befasst. „Auch durch Corona haben wir nur zwei Wochen verloren“, sagt Stützpunktkommandeur, Korvettenkapitän Oliver Wellinger. Das 25 Meter lange, 15 Meter breite und bis zu 5 Meter tiefe Becken der Taucherübungshalle ist ganz auf die militärischen Bedürfnisse der spezialisierten Soldaten ausgerichtet. Einen Kran und eine besondere Sprungplattform gibt es hier ebenso wie Möglichkeiten der Verdunklung und des Mitverfolgens der Unterwasserausbildung.

Vereinsnutzung grundsätzlich möglich

Ganz neu erhält die Halle einen Anbau für Umkleiden und Lagermöglichkeiten. Wann auch wieder zivile Schwimmvereine das Becken mitnutzen können, ist noch unklar. „Nach der Wiedereröffnung werden vor allem die Soldaten einen Nachholbedarf haben“, sagt Wellinger. Ist der abgebaut, sei es für Vereine im Rahmen freier Kapazitäten grundsätzlich möglich, Schwimmzeiten zu bekommen. Der militärische Betrieb habe aber Vorrang.

Ostmole ist der dickste Brocken

Neben der Taucherübungshalle laufen im gesamten Marinestützpunkt Sanierungs- und Neubautätigkeiten, um den Standort fit für die Zukunft zu machen. Einschließlich Preußerkaserne soll Eckernförde auf über 4000 Dienstposten anwachsen und dafür nimmt der Bund rund 400 Millionen Euro in die Hand. Dickster Brocken ist im Marinestützpunkt die Sanierung der maroden Ostmole, die fast 80 Millionen Euro kosten wird. Derzeit finden noch Unterwasserarbeiten und Bodensondierungen statt. Später soll dann eine neue Winkelmole vor die alte gesetzt werden, bevor das bisherige Molenbauwerk abgerissen wird.

Bau weiterer Unterkünfte

„Die Schiffe werden größer, da muss sich auch der Hafen anpassen“, sagt Wellinger. Deutlich weniger wird die Westmole kosten, die nicht neu gebaut, sondern nur saniert werden muss. Die U-Boot-Pier ist dagegen schon auf dem Stand der Technik. Fortgesetzt wird der Bau von Unterkünften. Derzeit ist an der Hafenseite des Stützpunkts das Fundament für ein neues Gebäude mit 65 Stuben zu sehen. Auf dem alten Sportplatz sind zudem weitere drei Unterkunftsgebäude in Planung, für eines davon soll im kommenden Jahr der Spatenstich erfolgen.

Hauptwache wird ab 2021 verlegt

Dass Bauvorhaben nicht mehr ab zwei Millionen Euro, sondern erst ab sechs Millionen Euro gesondert vom Bundesfinanzministerium abgesegnet werden müssen, davon erhofft sich Wellinger eine Beschleunigung des Stützpunkt-Ausbaus. Kommendes Jahr soll auch ein neues Wirtschaftsgebäude mit Küche und Speisesaal für bis zu 600 Personen in Angriff genommen werden. Außerdem ist ab erstem Halbjahr 2021 die Verlegung der Hauptwache geplant. Dies könnte bis 2022/23 geschehen. Dann wird das Jungmannufer Höhe Klärwerk für die Durchfahrt gesperrt und der gesamte Bundeswehr-Verkehr läuft nur noch über die L26 (“Panzerstraße“) und weiter über die Bundesstraßen. Für die Stadt Eckernförde bedeutet dies eine Entlastung des Verkehrs am Jungmannufer und am Vogelsang.

Laut Wellinger soll die grundlegende Infrastruktur des Stützpunkt voraussichtlich bis 2035 fertiggestellt sein. So der Plan. Denn: Viele Bauprojekte unterliegen einer fließenden Entwicklung“, weiß der Kommandeur.

