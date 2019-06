Schwedeneck

Was auf dem streng abgesperrten Gelände direkt am Surendorfer Strand passiert, bleibt üblicherweise im Verborgenen. Doch nun herrschte großer Andrang am Tor der Außenstelle der Wehrtechnischen Dienststelle 71 in Schwedeneck.

WTD-Chef Frank Menning und Bürgermeister Sönke-Peter Paulsen hatten die Schwedenecker Bürger zu einem Informationsnachmittag mit Rundgang über die Anlage eingeladen. Mehr als 120 Menschen wollten sehen, was die Wehrtechnische Dienststelle hinter den Zäunen treibt. "Mit einem derart großen Interesse hatten wir nicht gerechnet", sagte Paulsen.

Hauptgebäude wird abgerissen

Die Wehrtechnische Dienststelle erlebt durch die bei der Bundeswehr eingeleiteten Trendwenden Material und Personal ebenfalls einen Aufschwung. Deshalb steht die Anlage in den kommenden Jahren vor einer tiefgreifenden Erneuerung. Unter anderem eines der mehrstöckigen Hauptgebäude wird abgerissen und neu errichtet.

Auch die rund 300 Meter lange Seebrücke erhält einen neuen Belag. Und nicht zuletzt werden die Zäune bis über den Strand ins Wasser verlängert. Das Vorhaben hatte Kritik in Schwedeneck hervorgerufen, denn dadurch wird Strandgängern zeitweise der Weg abgeschnitten. "Der Zaun wird erst im Frühjahr 2021 verlängert", sagte Frank Menning jetzt.

Auch Geschütze werden getestet

50 Mitarbeiter sind bei der WTD in Surendorf beschäftigt. 700 Arbeitsplätze bietet die Dienststelle insgesamt an ihren neun Standorten. Ob Radar, Motoren, Schiffsschrauben, Torpedos oder optische Geräte - die Ingenieure testen alles, was auf Marineschiffen zu finden ist.

Dazu gehören auch Geschütze - auf der Surendorfer Anlage wird bis zu fünf Wochen im Jahr scharf geschossen. Dabei kommen Kaliber von zwölf bis 100 Millimetern zum Einsatz. Während der Führungen über das Gelände konnten die Besucher ein Marineleichtgeschütz (27 Millimeter) aus der Nähe sehen, das auf Korvetten der Deutschen Marine installiert ist.

Geschossen wird nur im Winter

Um solche Bordkanonen zu testen, schießen die Ingenieure auf eigens ausgebrachte Ziele auf dem Wasser und auf dem Strand. Allerdings nur im Winter, wenn weniger Betrieb ist. Sie vergewissern sich zwar durch laute Signale, Verbotsschilder und Kameraüberwachung, dass niemand in der Nähe ist, aber zur Sicherheit sollen eben doch die Zäune verlängert werden.

Auch bei der von der Anlage ausgehenden elektromagnetischen Strahlung geht Sicherheit vor. "Die Strahlen richten sich immer auf die See, niemals ins Land hinein", sagte Frank Menning.

