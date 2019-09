Landwirtschaftliche Maschine trennt Dächer von zwei Autos ab

Schwerer Verkehrsunfall auf der B76 in Eckernförde: Am Donnerstagabend ist eine landwirtschaftliche Maschine, die ein Trecker hinter sich herzog, aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr gekommen. Sie riss von zwei Autos das Dach ab, ein dritter Wagen fuhr auf den Unfall auf.