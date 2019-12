„Der Wohld nimmt die Herausforderung an“

Gettorf

Nach zwölf Jahren als Amtsdirektor hat Sie der Amtsausschuss für weitere sechs Jahre einstimmig wiedergewählt. Die Freude darüber sieht man Ihnen noch an.

Matthias Meins: Ja, das ist so. Amtsdirektor im Dänischen Wohld zu sein, bringt mir richtig viel Freude. Ich habe mich von ganzem Herzen gefreut.

Welche Herausforderungen waren während Ihrer Amtszeit bisher besonders?

Alle Anforderungen und Erwartungen an die Verwaltung, auch seitens des Gesetzgebers, sind gestiegen. Und dann hatten wir ab 2014 die Flüchtlingskrise, die uns extrem gefordert hat. Auch alles, was uns bei der Digitalisierung abverlangt wird, hat schon eine Rolle gespielt. Alles hatte eine erhebliche Arbeitsverdichtung für die Kolleginnen und Kollegen zur Folge. Und nie ist das Amt allein betroffen. Wir haben acht Gemeinden mit ehrenamtlichen Bürgermeistern. Sie treffen die gleichen Herausforderungen, sie werden von den Bürgern direkt angesprochen. Es gibt im Behördensystem nichts, was so direkt ist wie Kommunalverwaltung. Das ist schön und zugleich für alle Beteiligten immer eine große Aufgabe.

Die Amtsverwaltung ist Partnerin der Gemeinden. Welche großen gemeinsamen Aufgaben haben herauskristallisiert?

Die Kindertagesstätten sind ein Punkt. Wir sind im Amtsbereich gut aufgestellt bei der Versorgung. Unser Büroleitender Beamter Tomas Bahr berät sogar beim Schleswig-Holsteinischen Gemeindetag und der Landesregierung. Die Krux besteht in steigenden Qualitätsansprüchen, die an sich in Ordnung sind. Doch die gewünschte finanzielle Entlastung der Kommunen trifft nicht ein. Das ist bitter. Wenn die finanziellen Freiräume der Gemeinde praktisch auf null sinken, hat man die Rechnung ohne den Wirt gemacht.

Ist wirklich absehbar, dass die Gemeinden nun finanziell schlechter abschneiden?

Nach allem, was wir heute wissen, ist das so.

In den Amtsgemeinden wird viel über die Landesplanung debattiert, Beispiel Windkraft. Wie groß ist das Problem für die Region?

Die Ausweisung von Windkraft-Vorrangflächen ist hier im Gegensatz zu anderen Ämtern eine besondere Belastung. Wir haben eine Riegelbildung, so etwas nimmt man nicht einfach hin. Jetzt muss man versuchen, damit konstruktiv umgehen. Es müssen deshalb Regelungen getroffen werden, damit diese Belastung in den Gemeinden so gering wie möglich ist. Noch scheint ja nicht alles in trockenen Tüchern zu sein.

Auch in puncto Wohnbebauung gibt es Unzufriedenheit mit der Landesplanung.

Es wird bei uns sehr viel Wohnraum nachgefragt, weil er in Kiel nicht ausreicht. Stadt wie Bürger formulieren wiederholt den Wunsch nach Bauflächen. Dem kommen die Gemeinden nach Möglichkeit nach. Doch dann ist mehr Kinderbetreuung nötig, die Schulen sind gefordert. Den Zusammenhang sehen viele nicht. Im Hinblick auf die wohnbauliche Entwicklung ist unsere Kooperation in der Förde-Region, die 73 Gemeinden und die Stadt Kiel umfasst, sehr hilfreich. Wir argumentieren gegenüber der Landesplanung, dass wir ein gesonderter Bereich sind. Wir wollen erreichen, dass man uns mehr als zehn oder 15 Prozent Entwicklungspotential zubilligt.

Inwieweit hat das Amt auch steuernde Funktion für die Gemeinden?

Nein, wir haben eher eine Mittlerfunktion. Es ist gesetzliche Vorgabe, dass wir die Gemeinden beraten. Aber: Die Eigenständigkeit der Gemeinden ist unantastbar.

Ist der ehrenamtliche Amtsvorsteher dann Bindeglied zwischen Kommunalpolitik und Verwaltung?

Ja. Er sitzt dem Amtsausschuss vor und ist eine wichtige Person, die auch Bündelungs- und Repräsentationsfunktion hat. Der ehrenamtliche Amtsvorsteher hat beträchtliche Gestaltungsmöglichkeiten.

Die Digitalisierung des Amtes ist in vollem Gang. Was kommt da noch auf die Verwaltung zu?

Es ist nicht damit abgeschlossen, das jetzt alle ein Tablet haben. Wir müssen Voraussetzungen schaffen, damit wir dem Online-Zugangsgesetz gerecht werden. Künftig arbeitet die Verwaltung jeden Vorgang elektronisch ab. Das nehmen wir zum Anlass, auch unsere Kommunikationsstrukturen und Abläufe zu hinterfragen, innerhalb des Hauses wie mit dem Ehrenamt und den Bürgern. Das ist eine sinnvolle Ergänzung zur weiter voranschreitenden Digitalisierung.

Bringt die Digitalisierung die großen Vorteile, abgesehen von schrumpfenden Papierbergen?

Gute Frage. Beabsichtigt sind schnellere Abläufe, ein hehres Ziel. Was in der Umsetzung dabei herumkommt, darauf dürfen alle Verwaltungen noch gespannt sein.

Was haben die Bürger von der Digitalisierung des Amtes?

Durch das Online-Zugangsgesetz sind etwa 575 Vorgänge von Bund, Land und Kommune für die elektronische Akte definiert. Wenn die alle erfasst sind, können Bürger fast alles von zu Hause aus am Rechner beantragen – ob Angelschein oder – theoretisch – Baugenehmigung. Es wird aber weiterhin Vorgänge geben, für die man persönlich erscheinen muss. Außerdem sind manche Dinge kompliziert und sollten persönlich besprochen werden.

Ab wann funktioniert das?

Wir müssen es bis zum 31.12.2022 umgesetzt haben.

Welchen anderen Brocken kommen auf Amt und Gemeinden zu?

Wenn sich bei der Kindertagesstätten-Finanzierung nichts mehr tut, ist das das größte Problem. Korrespondierend natürlich auch die Frage der Nachmittagsbetreuung von Schulkindern. Was auch noch nicht gelöst ist, ist die Wiedereröffnung des Bahnhaltepunkts Neuwittenbek. Eine zentrale Frage ist, wie sich unser Transportwesen im Umland Kiels entwickelt. Was ist mit der Elektromobilität? Das Carsharing-Modell, der Umbau des Öffentlichen Busverkehrs im Kreis, Mitfahrbänke machen Sinn. Aber das alles muss auch angenommen werden vom Bürger.

Ist der Dänische Wohld auf die Zukunft vorbereitet?

Wir haben den Zukunftsplan Daseinsvorsorge gemeinsam erarbeitet. Jetzt machen sich die Gemeinden Gedanken, wo ihre Ortsentwicklung hinsteuern soll. Unsere Region nimmt die Herausforderungen an, sowohl als Amt selbst aber auch im Verbund mit unseren Nachbarn, beispielsweise im Breitbandzweckverband oder in der Aktivregion. Wir sind gut vorbereitet.

