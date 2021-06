Osdorf liegt verekehrsgünstig und ist eine lebendige Gemeinde. Käme morgen ein Neubaugebiet, wäre es gleich überbucht. Aber die Gemeinde stellt die Weichen vorsichtig. Ab 2025 könnte ein kleines Neubaugebiet entstehen. Für mehr Gewerbe kann die Fläche in Kürze wachsen.

So plant Osdorf an seiner die Zukunft

Von Cornelia Müller