Den ganz direkten Weg dazu wählt Andreas Schröder. „Sofern es möglich ist, senke wir die Preise bei jedem einzelnen Artikel", erklärt der Betreiber des Topkauf-Markts in Strande. Das bedeutet eine Menge zusätzliche Arbeit. Denn schließlich hat der Strander rund 6000 Artikel im Sortiment - von Andenken über Lebensmitteln und Strandspielzeug bis zu Zeitschriften. Durch die Fülle des Angebots geht es bei ihm auch um halbjährige Reduzieren beider Mehrwertsteuersätze: Der Regelsatz sinkt im Rahmen des Konjunkturpakets der Bundesregierung von Juli bis Jahresende von 19 auf 16 Prozent und des ermäßigte Satz zum Beispiel für Grundnahrungsmittel und Blumen von sieben auf fünf Prozent.

Strande: Erste Preissenkungen schon am Montag

Für Schröder und sein dreiköpfiges Team bedeutet das Umstellen zunächst zusätzliche Arbeit. Pro Kopf seien es gut acht Stunden extra. Weil das Neuauszeichnen aller Artikel bis Mittwoch nicht zu schaffen ist, fängt Schröder vorher an. Um zum Stichtag fertig zu sein, stellt er schon ab Montag allmählich auf die gesenkten Preise um. Auch das Abrechnungssystem muss an die neuen Werte angepasst werden. Den zusätzlichen Aufwand akzeptiert er. „Die Senkung ist eine gesellschaftlich beschlossene Sache. Deshalb ziehe ich mit und hoffe, dass sie ein Erfolg wird“, lautet seine Position.

Blumenhändler Volker Kalinka begrüßt das Senken der Sätze als psychologisches Signal dafür, dass in der Corona-Krise allen Verbrauchern geholfen werden soll. „Die Ersparnis gebe ich weiter, wenn es sinnvoll ist“, sagt er. Nachlässe unter fünf Cent wären ihm zu viel Rechnerei. Wenn die Kunden merklich was davon haben, ist die Sache den Inhaber des Geschäfts im Edeka-Markt in Altenholz-Stift klar. Die Phönixpalme für noch 80 Euro wird am Mittwoch zwei Prozent günstiger für 78,40 Euro anbieten. Ob ihm die Maßnahme mehr Nachfrage bringt, kann er nicht einschätzten. Einige Kunden würden gerade wegen der Corona-Auflagen Blumen kaufen, um anderen eine kleine Freude zu machen.

Steuerersparnis wird über Sonderangebote weitergegeben

In ihrem Geschäft für Blumen und Ambiente setzt Sylvia Krüger Schwerpunkte beim Preisnachlass. „Ich gebe die Senkung über Sonderangebote weiter“, hat sie beschlossen. Wenn sie die meisten Preise bestehen lässt, kann sie ausgewählte Produkte deutlich günstiger anbieten. „Den Topf Begonien gibt es ab Mittwoch für fünf statt für sechs Euro“, nennt sie ihr erstes Angebot. „Preissenkungen vom mindestens zehn Prozent sollten es immer sein. Ich denke, dass ist sauber erklärbar“, so die Floristmeisterin. Trotz ihrer Angebotsstrategie erwartet sie von der Mehrwertsteuersenkung aber kein spürbares Nachfrageplus für ihren Laden neben dem Famila-Markt in Altenholz-Klausdorf. „Im höherpreisigen Bereich – zum Beispiel bei Möbelhäusern – dürfte es mehr bringen“, sagt sie. Da sie für die Kassenumstellung auf neue Sätze jeweils 150 Euro zahlt, glaubt sie das sie bei der neuen Regung zusetzt.

Für Beate Dannell – Inhaberin des Geschäfts „Frauenzimmer“ in Dänischenhagen – ist die Mehrwertsteuer-Frage noch offen. Sie hat noch nicht entschieden, ob sie jeden Preis einzeln ändert oder auf eine Pauschallösung setzt.

Dort wo sich Angebot und Nachfrage ganz unmittelbar treffen – auf dem Wochenmarkt in Altenholz – ist der Impuls zur Preissenkung gering. „Für mich sind die Einkaufspreise bestimmend“, sagt Fischhändler Dieter Wolter aus Dänischenhagen. Als Beispiel nennt er die Lage beim Krabbenfelisch. „Ich zahle 60 Euro für das Kilogramm und verkaufe 100 Gramm für 6,95 Euro.“ Fleischermeister Arno Behrens aus Groß Wittensee sieht mit Blick auf seine Stammkunden ebenfalls keinen Anlass für zum Absenken: „Märkte werden in der Corona-Krise besser besucht. Mich hat noch kein Kunde nach einer Preissenkung gefragt.“