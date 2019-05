Eckernförde

Die Konzentration des Finanzamtes Eckernförde-Schleswig in der Hauptstelle Schleswig sei für Heinold „von besonderer Bedeutung“, schreibt die Finanzministerin in einem vierseitigen Papier. Sie reagierte damit auf den Appell, den die Ratsversammlung Ende März einstimmig mit einer Enthaltung verabschiedet hatte.

Sie habe Verständnis für das Anliegen, doch die Planungen für den Ausbau des Dachgeschosses des Gebäudes in der Schleistadt seien „weit vorangeschritten“, schreibt Heinold. Dort sollen die Mitarbeiter aus Eckernförde untergebracht werden, „um optimale Arbeitsbedingungen für das Finanzamt zu ermöglichen“.

Doppelstandort erschwert die Arbeit

Auch die Vorbereitungen der Polizei liefen bereits. Im „Alten Seminar“ auf dem Mühlenberg sollen Schutz- und Kriminalpolizei ab 2021 gemeinsam untergebracht werden. Das sei erst durch die Entscheidung der Finanzverwaltung ermöglicht worden. Das Revier-Gebäude an der Gerichtstraße ist nicht mehr geeignet. Ein Umzug der Steuerbeamten innerhalb des Ostseebades „steht insoweit nicht zur Diskussion“.

Zudem sei die Frist zwischenzeitlich verlängert worden, um Härten für Mitarbeiter abzufedern. Gleichzeitig erschwere der Doppelstandort „trotz moderner digitaler Bürotechnik“ die Arbeit und sei teurer. In Schleswig gibt es derzeit 145 Mitarbeiter, in Eckernförde 53.

Laut Monika Heinold ist nicht nur Eckernförde betroffen. Doppelstandorte werden auch in Dithmarschen, Nordfriesland und Segeberg aufgelöst. Persönlicher Kontakt zu den Finanzämtern sei wegen umfangreicher Online-Angebote nicht mehr so stark erforderlich. Das Angebot, nach dem Umzug eine Sprechstunde im Rathaus anzubieten, bestehe aber weiterhin.

Kritik an Ministerpräsident Daniel Günther

In der Politik ruft Heinolds vierseitiges Schreiben Unverständnis hervor. FDP-Fraktionsvorsitzender Bernd Hadewig sieht Eckernfördes Funktion als Mittelzentrum gefährdet. Sein Ortsverband hatte bereits Anfang des Jahres in einem offenen Brief an die Ministerin für den Erhalt der Nebenstelle appelliert.

Nach dem Abzug der Bau- und der Fischereischule treffe die Schließung des Finanzamtes „ein weiteres Mal empfindlich den hiesigen Wirtschafts- und Lebensraum“, teilte Hadewig mit. Die fraktionslose Ratsfrau Doris Rautenberg kritisierte: „Unser Ministerpräsident Daniel Günther, der vor seiner Wahl zugesagt hatte, sich für diesen Standort einzusetzen, schweigt lieber und schickt seine Kollegin vor.“

