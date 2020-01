Ministerpräsident als Sparringspartner

Eckernförde

Günther hatte 1993 sein Abitur an der Jungmannschule abgelegt. Am Mittwoch zeigte sich der 46-Jährige beeindruckt von den Schülern. „Sie haben sich sehr gut vorbereitet“, sagte der Ministerpräsident anerkennend am Ende der Debatten.

Denn er und seine Abgeordneten-Kollegen mussten sich nicht in einer herkömmlichen Podiumsdiskussion den Fragen der Schüler stellen, sondern kamen an sechs Thementischen direkt mit jeweils acht von ihnen ins Gespräch.

Mit Serpil Midyatli ( SPD), Joschka Knuth (Grüne), Oliver Kumbartzky ( FDP), Volker Schnurrbusch ( AfD) und Jette Waldinger-Thiering (SSW) waren auch alle weiteren Landtagsfraktionen der Einladung in die Jungmannschule gefolgt.

Sensible Themen wie Schwangerschaftsabbruch und Sterbehilfe

Nach einer Vorstellungs- und Quizrunde zum Aufwärmen ging es ans Eingemachte: Für zwölf Minuten diskutierten sechs Gruppen mit jeweils einem Politiker zu einer politischen Frage, dann mussten die Abgeordneten den Tisch wechseln, um sich den nächsten Schülern zu stellen.

Dabei kamen schwierige Themen zur Sprache. Ethische Abwägung etwa war gefordert, als es darum ging, ob der Paragraf 219a, der Werbung für Schwangerschaftsabbrüche verbietet, abgeschafft werden soll.

Ebenfalls sensibel: Aktive Sterbehilfe in Deutschland erlauben oder nicht? Praktischere Argumente mussten angeführt werden, um über kostenlosen Nahverkehr in Schleswig-Holstein und die Abschaffung des Nebeneinanders von gesetzlichen und privaten Krankenkassen zu streiten.

Cannabis legalisieren?

Aha-Effekte auf beiden Seiten gab es in der Frage, ob Cannabis in Deutschland legalisiert werden soll. „Mich hat überrascht, dass sich Volker Schnurrbusch von der AfD für die Legalisierung ausgesprochen hat“, sagte Alexander Lückemann (16) aus der elften Stufe.

„ Daniel Günther hingegen war strikt dagegen, obwohl im Koalitionsvertrag etwas anderes steht“, so der Schüler. Außer Günther standen alle Politiker einem Modellversuch aufgeschlossen gegenüber.

Tatsächlich hatte Daniel Günther in der Diskussionsrunde betont, dass er seine persönliche Meinung und die seiner Partei äußert. „Wir haben genügend Probleme mit legalen Drogen“, so der Regierungschef.

Politiker als Sparringspartner für Gymnasiasten der Jungmannschule

Als es am Ende der Debatten mit grünen und roten Pro- und Kontra-Kärtchen zur Abstimmung kam, zeigte sich nur eine dünne Mehrheit unter den Schülern für die Cannabis-Freigabe. „Ich hätte nicht gedacht, dass das so knapp ausfällt“, so Daniel Günther, der mit einer deutlichen Mehrheit pro Legalisierung gerechnet hatte.

Sich den Gymnasiasten als Sparringspartner für die politische Diskussion zu stellen, kam bei den Politikern gut an. „Die Schüler haben gute Argumente. Man merkt, dass sie Lust auf die Debatte haben“, sagte Oliver Kumbartzky, für den es nicht die erste „dialogP“-Veranstaltung war.

Lehrerin Elvira Marten und Referendarin Carolin Dohle hatten sich mit dem Profil Wirtschaft/Politik des elften Jahrgangs und dem Kursus zum gleichen Fach der zehnten Klassen bereits vor einem Jahr darum beworben, dass das Format an der Jungmannschule stattfinden kann.

„Seit Weihnachten haben sich die Schüler darauf vorbereitet, alle Themen wurden von ihnen selbst entwickelt“, so Elvira Marten. „Die Veranstaltung ist ein Highlight für die Schule“, sagte die Lehrerin.

Das Format "dialogP" vom Verein Kumulus

Das Format „dialogP“ gibt es bereits seit 2014, Träger ist der gemeinnützige und überparteiliche Verein Kumulus. Es wurde von den Initiatoren der Juniorwahl als Schulprojekt zwischen den Wahlen entwickelt. Die Veranstaltung am Mittwoch in der Jungmannschule bildete den Abschluss einer vom Bildungsministerium geförderten Reihe, die zum Jahr der politischen Bildung stattgefunden hatte. Daran beteiligten sich zwischen September und Januar 35 Schulen in Schleswig-Holstein, etwa in Neumünster. Insgesamt rund 2000 Schülerinnen und Schüler diskutierten mit Politikern. Mit „dialogP“ soll eine Sachdiskussion auf Augenhöhe mit einem direkten Austausch zwischen Abgeordneten und Jugendlichen ermöglicht werden, der bei einer Podiumsdiskussion nicht möglich wäre. Organisiert werden die Veranstaltungen von Berlin aus, sie haben bereits in vier Bundesländern stattgefunden.

