Gettorf

Spritze für Spritze, den ganzen Tag lang gegen Corona impfen - kann das Freude machen? Ja. Im Impfzentrum Gettorf ist die gesamte Mitarbeiterschaft hoch motiviert. Wie toll alles klappt und wie nett die Aktiven sind, berichten Geimpfte.

Das hat auch Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) mitbekommen. Als Anerkennung für die Akteure hat er Freitag "das Impfzentrum vor meiner Haustür" besucht. Bei der Visite auf dem Weg vom Wohnort Eckernförde zum Landeshaus in Kiel ließt ers sich alles zeigen.

Ein kurzer Stopp soll es sein, nichts Hochoffizielles. Daraus wird eine entspannte Stunde, Gespräche mit aufgeschlossenen Menschen, von der Bundeswehrsoldatin und ihren Kameraden über Krankenschwestern, Impfärztinnen und -ärzte bis zu Impfzentrumsleiterin Kerstin Nommsen und Gettorfs Bürgermeister Hans-Ulrich Frank (CDU).

Termin im Impfzentrum Gettorf: Prof. Stephan Ott mahnt Vorteile für Erstgeimpfte an

Auch Prof. Stephan Ott, Chef des Fachbereichs Gesundheitsdienste bei Kreis Rendsburg-Eckernförde, und Corona-Lagezentrumleiter Oliver Hänsel sind da, um aus erster Hand über die Impflage im Kreis zu informieren.

Kurz bevor der Tross der Staatskanzlei eintrifft, hat Ott es auf Nachfrage dieser Zeitung schon gesagt: „Der Astrazeneca-Impfstoff, den die Zentren seit Wochen so lange nicht mehr bei neu über das Land vergebenen Terminen einsetzen konnten, ist teils weiter Ladenhüter bei den Haus- und Fachärzten.“

Lesen Sie auch:Demografiebericht: Menschen im Kreis Rendsburg-Eckernförde werden immer älter

Zwölf Wochen zwischen erstem und zweitem Pieks, "das schreckt die Leute ab." Zwar habe auch das vorübergehend schlechtere Image des Vektor-Vakzins an dem Run auf den knappen Biontech-Stoff Anteil. "Aber die meisten wollen auf die Vorteile für Geeimpfte nicht lange warten", betont er.

News aus Eckernförde Abonnieren Sie unseren Newsletter aus Eckernförde und Umgebung. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Kritik beim Kreis Rendsburg-Eckernförde an fünf Wochen Abstand zwischen erster und zweiter Impfung

Er wird Günther daher erneut ans Herz legen, "dass wir Erleichterungen für Geimpfte guten Gewissens nach der Erstimpfung mit dem Vektorimpfstoff verantworten könnten, weil der Schutz kurz nach der ersten Spritze sehr zuverlässig". Der nehme aber nach drei Monaten stark ab, versäume man "genau dann die wichtige Zweitimpfung, für die wir kreisweit jetzt eine Kampagne mit Promis starten".

Ist also der Beschluss des Landes, in drei Impfzentren kurzfristig auch Astrazeneca zu spritzen und dabei das Intervall auf fünf Wochen zu kürzen, richtig? "Aus wissenschaftlicher Sicht ist das nicht haltbar", kritisiert Ott. "Die Verkürzung ist eine juristisch begründete Entscheidung. Den optimalen Corona-Impfschutz erreicht man so nicht. Das sage ich gern sehr deutlich.“

Lesen Sie auch: Strander Bürgerentscheid: Kläger-Appell: Keine Tatsachen schaffen

Jetzt steigt Günther aus der Limousine, verteilt freundschaftlich Ellenbogengrüße. Vom Bürgermeister erfährt er, man sei „sehr stolz auf das Impfzentrum“. Der Containerbau mache sein Äußeres durch die Motivation des ganzen Teams mehrfach wett, das sei in der Region überall bekannt.

Zur Galerie Hier sehen Sie mehr Bilder vom Besuch des Ministerpräsidenten im Impfzentrum Gettorf.

Daniel Günther dankt Bundeswehrsoldaten persönlich im Impfzentrum Gettorf

Am Eingang sagt der Regierungschef den Bundeswehrangehörigen, die Impflinge Empfang nehmen, „meinen persönlichen Dank“. Ob es auch Probleme gebe mit Impfwilligen? „Nein“, antwortet Soldat Edis Burnic. „Das kommt so gut wie nicht vor. Wer unangemeldet kam, sah dann ein, dass nichts geht.“

Drinnen nimmt sich Günther Zeit, spricht mit Impfärztin Katharina Peitzner, die sonst im Krankhaus Anästhesistin ist und bekennt: „Ich arbeite supergern hier. Die Menschen sind so dankbar für die Impfung.“ Eckhard Jung aus Eckernförde, ärztlicher Leiter des Zentrum, erläutert im Labor, dass bei großer Sorgfalt mehr Impfdosen als vorgesehen aus den Fläschchen gezogen würden.

Jung lobt „die unbürokratische Atmosphäre, die wir uns hier erhalten“, wünscht sich aber, das Land möge nicht-ärztliche Mitarbeiter finanziell besser stellen. Und Krankenschwester Gesa Selle, seit kurzem in Gettorf, bestätigt: „Hier gibt es eine tolle Teamarbeit.“

Lesen Sie auch:Lindaunis: Schleibrücke bleibt noch länger gesperrt

Prof. Stephan Ott: "Impfzentrum mindestens bis Jahresende erhalten"

Nach so viel positivem Input tritt Günther lächelnd wieder vor die Tür, um noch ein wenig über die eigene komplikationslose Astrazeneca-Impfung mit dem Team zu plaudern.

Mahnende Worte gibt es zum Abschluss erneut von Prof. Ott, der sich von der erfolgten Aufhebung der Gruppen-Priorisierung endlich mehr Entscheidungsfreiheit über die Impfstoffwahl im Einzelfall verspricht: „Bitte halten Sie die Impfzentren über den 30. September hinaus offen, auch für die Nachimpfungen. Eine so gut funktionierende Struktur später erneut aufzubauen, wird nicht gelingen.“