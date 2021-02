Gute Nachricht für Unternehmen mitten in der Krise aus Owschlag: Einstimmig haben die Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter am Dienstag grünes Licht dafür gegeben, das Gewerbegebiets Kampkoppel zu erweitern. Wie Bürgermeister Stepfan Lübbers mitteilte, stehen 14 Firmen in den Startlöchern.