Die kleine Gemeinde Klixbüll in Nordfriesland machte es mit dem „Dörpsmobil“ vor: Dort teilen sich Nutzer ein klimafreundliches E-Auto. Eine Idee, die in Zeiten von Klimawandel und Feinstaub-Debatte, miesen Busverbindungen auf dem Land und langer Parkplatzsuche in der Stadt immer mehr interessiert.