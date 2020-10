Hüttener Berge

Auf ihrer jüngsten Sitzung in Ascheffel beschlossen die Mitglieder des Amtsausschusses einstimmig, ein Modellprojekt zu starten, bei dem Gemeinden ihre Kontingente tauschen können. „Es wird an die gesamte Region gedacht“, beschreibt Amtsdirektor Andreas Betz den Abschied von der Kirchturmpolitik.

Hüttener Berge : Gefragte Region

Dass es Zugzug ins Amt gibt, bestätigt die Entwicklung der vergangenen zehn Jahre. Betrug die Zahl der Einwohner in den 16 Amtsgemeinden Ende 2010 noch 14197, so liegt sie jetzt bei 14808. Weil Borgstedt laut Betz der Entwicklungsagentur für den Wirtschaftsraum Rendsburg angehört, gilt die beschlossene interkommunale Vereinbarung nur für die 15 anderen Kommunen.

Wachstum um zehn Prozent des ursprünglichen Wohnungsbestands gestattet

Für ländliche Gemeinden ist für den Zeitraum von 2018 bis 2030 ein Wachstum um zehn Prozent des ursprünglichen Wohnungsbestands gestattet. Wie aus einer Übersicht des Amtes hervorgeht, sind in den 15 Gemeinden derzeit 24 Bauprojekte für insgesamt 416 neue Wohneinheiten am Laufen oder in der Planung. Nach derzeitigem Datenstand des Amtes hätte beispielsweise die Gemeinde Sehestedt Bedarf, ihr Kontingent zu erhöhen. Denn zwei geplante Bauprojekte sehen 55 zusätzliche Wohneinheiten vor, der Rahmen der Landesplanung aber nur 41. Die fehlenden 14 Einheiten könnten die Sehestedter beispielsweise in Holtsee bekommen. Dort gibt es Pläne für 22 neue Wohneinheiten. Da das Holtseer Kontingent 61 beträgt, könnte die Gemeinde theoretisch 39 Einheiten abgeben.

Modellprojekt : Gemeinden sollen ihre Kontingente tauschen können

Ein Detail der Vereinbarung: Weil Owschlag als Siedlungsschwerpunkt und Groß Wittensee als ergänzender Siedlungsschwerpunkt keine Kontingente haben, sind sie vom Tausch ausgenommen. Zudem laufe das Modellprojekt nur bis 2025, um dann ausgewertet zu werden. Auch ist es laut Betz beim derzeitigen Stand noch kein Selbstgänger. „Damit das Modellprojekt läuft, müssen noch die einzelnen Gemeindevertretungen zustimmen.“

Außer Sehestedt verfolgen derzeit gemäß Amtsdaten auch andere Kontingent-Kommunen relativ große Bauprojekte: In Bünsdorf geht es um 40 Wohneinheiten, in Holzbunge um 18, in Hütten um sieben, in Neu Duvenstedt um fünf und Osterby um 24. In Ahlefeld-Bistensee sind zwei Projekte mit 26 Wohneinheiten in der Planung. Über den umstrittenen Bebauungsplan 4 „Nordrade“ mit 22 Einheiten gibt es am Sonntag, 25. Oktober, einen Bürgerentscheid. Um das Projekt durchführen zu können, wurde laut Betz fünf Jahre mit der Landesplanung verhandelt.

