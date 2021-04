Modellregion Eckernförde: Gibt es jetzt einen Buchungs-Ansturm?

Èckernförde

Seit Bekanntwerden des Modellprojekts in der Corona-Pandemie steigt die Nachfrage. „Die Drähte laufen heiß“, sagt Eckernfördes Touristikmanager Stefan Borgmann. Viele Interessierte rufen bei der Touristinformation an, um sich über die Testpflicht zu erkundigen, über die Reisebedingungen – und um zu buchen. „Wir haben deutlich wachsende Zahlen“, sagt der Urlaubs-Experte. Damit trete der gewünschte Effekt der Bewerbung als Tourismusregion ein. Sprich: Wirtschaftsförderung in Zeiten der Pandemie.

Buchungslage war "quasi tot"

Doch alle, die jetzt ein Überrollen des Ostseebades durch eine Gäste-Lawine befürchten, kann Borgmann beruhigen. Die Zahlen bewegten sich im normalen Rahmen, niemand müsse sich Sorgen machen, ist der Touristikmanager überzeugt. Bis vergangenen Freitag – dem Tag der Entscheidung – war die Buchungslage in Eckernförde „quasi tot“. Jetzt steigt sie wieder an.

News aus Eckernförde Abonnieren Sie unseren Newsletter aus Eckernförde und Umgebung. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In einem Monat April vor Corona erreichten die Touristinformation im Schnitt 450 bis 550 Buchungen. Derzeit sind es 150. „Wir erwarten am Ende 400 bis 500“, sagt Borgmann. „Damit lägen wir in etwa auf dem gewohnten Level“, fügt er an.

Selbsttest reicht nicht aus

Neben den Buchungen haben die Interessenten viele Fragen. Darf ich mit einer Gruppe kommen? Wie geht das mit der Testpflicht? „Es gelten auch bei uns die jeweils aktuellen Regeln“, erläutert Borgmann. Ein Haushalt und eine zusätzliche Person können für Übernachtungen gemeinsam anreisen – wenn sie entsprechende negative Testnachweise vorlegen können.

Nach zwei Tagen müssen diese noch einmal bestätigt werden. Dafür wird es in Eckernförde ab Montag ein Test-Mobil auf dem Parkplatz Exer geben. Nicht gültig sind Ergebnisse von Selbsttests. „Die Tests müssen medizinisch begleitet sein“, so der Touristikmanager.

Aufklärung für die Vermieter in Eckernförde

Ganz frisch gehen jetzt auch die ersten Modellregion-Informationen an die Gastgeber heraus. „Wir stellen die Infos auch komplett auf unsere Homepage“, kündigt Borgmann an. Die meisten Vermieter müssen nur ihre bewährten Corona-Konzepte aus dem Vorjahr aus der Schublade ziehen.

Neu kommt das Überprüfen der Testnachweise hinzu. Sie werden von den Gastgebern dokumentiert, an die Touristinformation weitergeleitet und gelangen von dort zum Gesundheitsamt, dass die Modellregion wissenschaftlich begleitet.

Info-Stelen verweisen auf Regeln

Eine aktuelle Aufgabe kommt die fünf neuen digitalen Info-Stelen in der Innenstadt zu. Auf ihnen lassen sich künftig Hinweise zum Verhalten in der Modellregion aufrufen. So können Gäste und Einheimische mit dem gültigen Testergebnis auch die Innengastronomie in Eckernförde sowie öffentliche Einrichtungen wie das Museum besuchen. Die Stadtwerke wollen laut Borgmann Möglichkeiten prüfen, auch das Schwimmbad ab Montag wieder zu öffnen. Ausflüge in das Umland sind zudem möglich.

Modell-Start in Eckernförde ab Montag

Die Corona-Lockerungen in der touristischen Modellregion Eckernförde laufen unter kontrollierten Bedingungen ab Montag, 19. April, zunächst bis Mitte Mai. Borgmann hofft, dass sich auch die Luca-App zur digitalen Aufnahme von Kontaktdaten in den Betrieben noch weiter verbreitet. Dazu gebe es Aufklärungs- und Informations-Aktionen.