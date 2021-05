Die Modellregion Eckernförde endet als Erfolgsstory. Die Inzidenz in der Stadt lag am letzten Projekt-Tag bei null. Von insgesamt 22 783 Getesteten in den vier Wochen waren nur sechs Befunde positiv bestätigt. In die Millionen geht die Wertschöpfung durch Gäste und Imagegewinn für das Ostseebad.